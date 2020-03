Une histoire symbolique du Moyen Age occidental

le_nouvel_homme_invisible 19 septembre 2016

Cette Histoire symbolique du Moyen-Age est un bon livre et il est suffisant pour approcher les principales idées, comprendre les différences entre des notions proches (symbole/emblême), découvrir la complexité de l'héraldique etc. Je le conseille donc vivement à chacun, car nous sommes tous, dans notre vie quotidienne, menés à voir de l'héraldique (nos panneaux de circulation routière par exemple), nous rencontrons des images et apprécions des C'est en écoutant la radio que j'ai découvert Michel Pastoureau Lors d'un voyage en France, je me suis procuré son ouvrage "histoire symbolique du Moyen-Âge occidental" et que je l'ai littéralement dévoré.Composé de petits articles sur différents thèmes, ce livre est introduit par un mot de l'auteur dans lequel il précise que le contenu est une compilation de ses textes. J'ai donc une sorte de "best of" entre les mains, un best of assez épais, illustré (un petit cahier en couleurs au milieu de l'ouvrage montre des armoiries, des écus de chevaliers) et commenté par une partie de notes en fin d'ouvrage, avec références, ouvrages-sources, explications et descriptifs. En soi, on se dit qu'on a là un ouvrage complet, sérieux et solide. Ce n'est pas qu'une première impression!La lecture est fluide, le texte se déroule et les informations, bien que parfois répétées, sont toutes instructives. On y découvre l'histoire du jeu d'échecs; les motivations qui ont fait que les moines clunisiens s'opposaient aux moines cisterciens quant aux choix des couleurs de bure; on décrypte les cortèges animaux qui, dans les peintures, entrent ou sortent de l'arche de Noé; on y lit les problèmes liés à certaines professions considérées comme impures (bouchers, meuniers, charbonniers, bourreaux,...); on explique pourquoi Judas Iscariote a peu-à-peu vu sa chevelure devenir rousse; on fait un détour jusque dans le jardin de Jean de la Fontaine; on discute des prénoms des chevaliers de la table ronde; et on étudie l'apparition des armoiries familiales, d'abord sur les écus des guerriers, puis sur d'autres supports.Je découvre quelques historiettes amusantes (Jésus chez le teinturier par exemple), mais je constate aussi que Michel Pastoureau se plaint: il faudrait que des historiens se penchent sur tel ou tel thème, il demande des études de patronymie pour l'Europe entière; des archéologues devraient se pencher sur ceci ou celà... Pour lui, le niveau de connaissances est bas. Certes, il est louable de vouloir en savoir plus, mais est-il obligé de termienr chaque chapitre par une demande dans ce sens?Je relève un autre point négatif à l'option "best of", c'est la chance de retomber sur un même article dans un autre livre de Pastoureau. Motivé, je me suis offert un autre "best of" du bonhomme et j'ai eu de la chance: un seul chapitre est présent dans les deux livres.Méfiance donc! Pastoreau a beaucoup publié et certains ouvrages reprennent des textes en changeant le titre de la compilation (il y a par exemple une collection sur les couleurs prises individuellement, "bleu", "rouge", "jaune"... et un livre qui reprend en grande partie ces couleurs primaires).Cette Histoire symbolique du Moyen-Age est un bon livre et il est suffisant pour approcher les principales idées, comprendre les différences entre des notions proches (symbole/emblême), découvrir la complexité de l'héraldique etc. Je le conseille donc vivement à chacun, car nous sommes tous, dans notre vie quotidienne, menés à voir de l'héraldique (nos panneaux de circulation routière par exemple), nous rencontrons des images et apprécions des couleurs . Pourquoi et comment en sommes-nous arrivés là?