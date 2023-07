Facteur 4. Deux fois plus de bien-être en consommant deux fois moins de ressources: Rapport au Club de Rome

le facteur 4 (diviser par 4 les dépenses énergétiques de tout bâtiment) est en fait très difficile à atteindre. Les artisans ou constructeurs calculent les épaisseurs d'isolants en fonction du budget des propriétaires et avec l'envolée du coût des matières premières depuis 2021, ce facteur 4 est un horizon plus qu'une réalité on dirait...Lien : https://www.tous-travaux-ren..