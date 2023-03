Maçonnerie, tome 1 : Terrassement, béton armé, fondations

Construire votre maison : un rêve que vous poursuivez depuis longtemps et que vous touchez du doigt. le moment où vous pourrez vous prélasser dans votre jardin approche mais il est encore si loin. Pour y parvenir enfin, il faut, avant toutes choses, partir d'un postulat simple : chaque nouvelle maison participe à la composition du paysage par son implantation, son volume et son esthétique. Très fréquemment on imagine sa maison sans tenir compte du terrain dans lequel elle va s'inscrire. Erreur, car ce n'est pas simplement une boîte posée sur un terrain mais un élément futur d'un paysage et d'un environnement global.Avant tout terrassement il donc faut étudier les caractéristiques du terrain...Lien : https://www.ucqpab.com/entre..