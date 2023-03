Rénovation écologique : Transformer sa maison au naturel : isoler, restaurer, décorer

Vous habitez dans un des 31 millions de logements que compte la France.Vous aurez remarqué que les factures d'énergie ne cessent de flamber. Et cette tendance va aller en s'accentuant.Cette année, les prix des énergies vont encore augmenter.La première réglementation thermique imposée aux constructions neuves date de 1975.Cette règlementation, même réactualisée, est considérée aujourd'hui comme largement insuffisante.Ce sont donc plus de 10 millions de logements qu'il va falloir rénover pour enfin maîtriser les dépenses énergétiques du premier contributeur national à savoir le secteur du bâtiment.Rénovation, oui, mais pas n'importe comment : il faut se faire conseiller et appuyer son projet sur une étude thermique établie par un ingénieur. C'est le moyen le plus sûr et le plus économique de réussir son projet.Lien : https://www.hameaux-durables..